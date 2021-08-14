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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:52
cohan написав:
но когда есть - с лихвой 2-3 кило эту тыщу отобьют
Еще заметно - есть разница цен от Сильпо до Сильпо. + в неприбильних Сильпо, месячники устраивают , -5% на весь товар протягом 30 днів.
Довольно так и кошерно , даже АТБ не конкурент. Вибирайте через приложение соседей, добавляйте к сибе и смотрите там цени . Многое в етом мире построено на ленности и малограмотности народа . можно обиграть в свою сторону.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 20:19
korzviktor20 Все ж таки хочу надіятись на краще, щоб не звертатись в НБУ. (про порушення прав, так як я маю право розірвати кредитну угоду в будь-який момент надавши письмову заяву, котру зараз вони не хотіли приймати)
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triniarin
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Додано: Нед 15 сер, 2021 00:25
triniarin написав:korzviktor20
Все ж таки хочу надіятись на краще, щоб не звертатись в НБУ. (про порушення прав, так як я маю право розірвати кредитну угоду в будь-який момент надавши письмову заяву, котру зараз вони не хотіли приймати)
Что касается кредитных договоров, перед закрытием счета,необходимо выполнить ряд условий, а именно:погасить задолженность в полном размере,выполнить ряд условий, предусмотренных в оферте,договоре.
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korzviktor20
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