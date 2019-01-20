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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4940494149424943

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:но когда есть - с лихвой 2-3 кило эту тыщу отобьют

Еще заметно - есть разница цен от Сильпо до Сильпо. + в неприбильних Сильпо, месячники устраивают , -5% на весь товар протягом 30 днів.
Довольно так и кошерно , даже АТБ не конкурент. Вибирайте через приложение соседей, добавляйте к сибе и смотрите там цени . Многое в етом мире построено на ленности и малограмотности народа . можно обиграть в свою сторону.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:19

korzviktor20 Все ж таки хочу надіятись на краще, щоб не звертатись в НБУ. (про порушення прав, так як я маю право розірвати кредитну угоду в будь-який момент надавши письмову заяву, котру зараз вони не хотіли приймати)
triniarin
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 00:25

  triniarin написав:korzviktor20 Все ж таки хочу надіятись на краще, щоб не звертатись в НБУ. (про порушення прав, так як я маю право розірвати кредитну угоду в будь-який момент надавши письмову заяву, котру зараз вони не хотіли приймати)

Что касается кредитных договоров, перед закрытием счета,необходимо выполнить ряд условий, а именно:погасить задолженность в полном размере,выполнить ряд условий, предусмотренных в оферте,договоре.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 06:53

Билеты в аквапарк попадут в категорию кино и развлечения?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Билеты в аквапарк попадут в категорию кино и развлечения?

Какой аквапарк? В Мукачево, например, аквапарк Карпатия попадает в категорию кафе и рестораны.
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Бердянский аквапарк
andreyiskra
 
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