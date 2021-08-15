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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:52
cohan написав:
но когда есть - с лихвой 2-3 кило эту тыщу отобьют
Еще заметно - есть разница цен от Сильпо до Сильпо. + в неприбильних Сильпо, месячники устраивают , -5% на весь товар протягом 30 днів.
Довольно так и кошерно , даже АТБ не конкурент. Вибирайте через приложение соседей, добавляйте к сибе и смотрите там цени . Многое в етом мире построено на ленности и малограмотности народа . можно обиграть в свою сторону.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 20:19
korzviktor20 Все ж таки хочу надіятись на краще, щоб не звертатись в НБУ. (про порушення прав, так як я маю право розірвати кредитну угоду в будь-який момент надавши письмову заяву, котру зараз вони не хотіли приймати)
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triniarin
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Додано: Нед 15 сер, 2021 00:25
triniarin написав:korzviktor20
Все ж таки хочу надіятись на краще, щоб не звертатись в НБУ. (про порушення прав, так як я маю право розірвати кредитну угоду в будь-який момент надавши письмову заяву, котру зараз вони не хотіли приймати)
Что касается кредитных договоров, перед закрытием счета,необходимо выполнить ряд условий, а именно:погасить задолженность в полном размере,выполнить ряд условий, предусмотренных в оферте,договоре.
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korzviktor20
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Додано: Пон 16 сер, 2021 06:53
Билеты в аквапарк попадут в категорию кино и развлечения?
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andreyiskra
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:47
andreyiskra написав:
Билеты в аквапарк попадут в категорию кино и развлечения?
Какой аквапарк? В Мукачево, например, аквапарк Карпатия попадает в категорию кафе и рестораны.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 14:54
Бердянский аквапарк
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:07
Скажите, если знакомому скоро 25 лет и предстоит замена паспорта или вклейка фото в старый (еще не знаю). Надо ли как-то уведомлять банк об этом? Блокирует ли банк карту Коко-кард, если не уведомить?
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vovareuckij
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:13
vovareuckij написав:
Скажите, если знакомому скоро 25 лет и предстоит замена паспорта или вклейка фото в старый (еще не знаю). Надо ли как-то уведомлять банк об этом? Блокирует ли банк карту Коко-кард, если не уведомить?
Обычно банки дают клиентам месяц после др на вклейку. Этот месяц не трогают. Спустя месяц могут и заблокировать поэтому надо подойти в каждый банк и пройти идентификацию самостоятельно. Но некоторые банки присылают смс или сообщения в вайбер
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:35
Треш, угар и содомия...
Подзвонив на гарячу лінію, спитав як там програма чи можна закрити договір. Перевірили що там позитивний баланс і сказали що можна.
Приїхав, простояв в черзі 3 години, підішла моя черга... але виявилось що мій договір закрито) ще в п'ятницю, коли я через додаток написав в службу підтримки все що думаю про їх оновлення і те що закрити договір).
Таке відчуття що на гарячій лінії і у операціоніста різні бази даних... і різні програми.
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triniarin
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:06
Подзвонили з банку, чи цікавить вас депозит? Думав щось нове, а ні, лише старі по 8 з копійками відсотків. Запитав за депозит з бонусом і цим змусив їх зависнути надовго, що довелося покласти трубку.
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Пон 16 сер, 2021 16:24
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