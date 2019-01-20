RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4942494349444945>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:51

Задавал этот вопрос на ветке Востока, мож кто знает, для сэпа отсюда, чтобы сегодня дошёл на моно, уже поздно или есть шанс?
Oberon
 
Повідомлень: 109
З нами з: 15.09.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:07

А что мешает потянуть моней (ну или толкнуть на него фарсом). У них же не важно когда проведется. Поэтому р2р в этом смысле тут по сути аналогичен сэпу. Сэп важен для других банков - не для мони.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6748
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:13

Flamingo
Ой, не спрашивайте, но нужно именно сэпом и именно сегодня с бвр или скунса иначе теряется весь смысл этой мегаоперации, связано с магической цифрой 0.6%)))
Oberon
 
Повідомлень: 109
З нами з: 15.09.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:20

  Oberon написав:Flamingo
Ой, не спрашивайте, но нужно именно сэпом и именно сегодня с бвр или скунса иначе теряется весь смысл этой мегаоперации, связано с магической цифрой 0.6%)))

Тады лучче что-то проверенное, что работает 23/7. К примеру Алка...
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6748
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:31

Flamingo
Спасибо! Но нету алки... пришла деньга на бвр и скунс, и задача только из этих.
Oberon
 
Повідомлень: 109
З нами з: 15.09.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:33

  Oberon написав:Flamingo
Ой, не спрашивайте, но нужно именно сэпом и именно сегодня с бвр или скунса иначе теряется весь смысл этой мегаоперации, связано с магической цифрой 0.6%)))

мы должны сами угадать смысл или вы расскажите?
Bosstone
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 21.04.10
Подякував: 683 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:37

  Oberon написав:Flamingo
Спасибо! Но нету алки... пришла деньга на бвр и скунс, и задача только из этих.

Рисково. Но попробовать можно. Без гарантий на результат
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6748
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:46

  Bosstone написав:
  Oberon написав:Flamingo
Ой, не спрашивайте, но нужно именно сэпом и именно сегодня с бвр или скунса иначе теряется весь смысл этой мегаоперации, связано с магической цифрой 0.6%)))

мы должны сами угадать смысл или вы расскажите?

Т.к. о таких вещах открыто на форуме писать не принято, а я и так уже дал наводку, если кому надо этот сакральный смысл- могу написать в личку :)
Oberon
 
Повідомлень: 109
З нами з: 15.09.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:49

  Flamingo написав:
  Oberon написав:Flamingo
Спасибо! Но нету алки... пришла деньга на бвр и скунс, и задача только из этих.

Рисково. Но попробовать можно. Без гарантий на результат

Рискнул по пути бвр, в чате поддержки ответили, что сэпы у них прям цілодобово и всё должно летать за 20 мин. Вот и проверим)))
Oberon
 
Повідомлень: 109
З нами з: 15.09.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:50

Oberon Ну тогда пополняйте картой и не морочьте голову. СЭП нужен, когда исчерпаны месячные лимиты.
Bosstone
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 21.04.10
Подякував: 683 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4942494349444945>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus, liliya_logical, ramaz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9692, 9693, 9694
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96938 12181534
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 19:07
Arien
Банк Восток 1 ... 60, 61, 62
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
612 394605
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 18:14
Oberon
Юнекс Банк 1 ... 284, 285, 286
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2852 183162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 17:17
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96939)
16.08.2021 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.