|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:51
Задавал этот вопрос на ветке Востока, мож кто знает, для сэпа отсюда, чтобы сегодня дошёл на моно, уже поздно или есть шанс?
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:07
А что мешает потянуть моней (ну или толкнуть на него фарсом). У них же не важно когда проведется. Поэтому р2р в этом смысле тут по сути аналогичен сэпу. Сэп важен для других банков - не для мони.
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6748
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1832 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:13
Flamingo
Ой, не спрашивайте, но нужно именно сэпом и именно сегодня с бвр или скунса иначе теряется весь смысл этой мегаоперации, связано с магической цифрой 0.6%)))
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:20
Oberon написав:Flamingo
Ой, не спрашивайте, но нужно именно сэпом и именно сегодня с бвр или скунса иначе теряется весь смысл этой мегаоперации, связано с магической цифрой 0.6%)))
Тады лучче что-то проверенное, что работает 23/7. К примеру Алка...
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6748
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1832 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:31
Flamingo
Спасибо! Но нету алки... пришла деньга на бвр и скунс, и задача только из этих.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:33
Oberon написав:Flamingo
Ой, не спрашивайте, но нужно именно сэпом и именно сегодня с бвр или скунса иначе теряется весь смысл этой мегаоперации, связано с магической цифрой 0.6%)))
мы должны сами угадать смысл или вы расскажите?
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1923
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 683 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:37
Oberon написав:Flamingo
Спасибо! Но нету алки... пришла деньга на бвр и скунс, и задача только из этих.
Рисково. Но попробовать можно. Без гарантий на результат
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6748
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1832 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:46
Bosstone написав: Oberon написав:Flamingo
Ой, не спрашивайте, но нужно именно сэпом и именно сегодня с бвр или скунса иначе теряется весь смысл этой мегаоперации, связано с магической цифрой 0.6%)))
мы должны сами угадать смысл или вы расскажите?
Т.к. о таких вещах открыто на форуме писать не принято, а я и так уже дал наводку, если кому надо этот сакральный смысл- могу написать в личку
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:49
Flamingo написав: Oberon написав:Flamingo
Спасибо! Но нету алки... пришла деньга на бвр и скунс, и задача только из этих.
Рисково. Но попробовать можно. Без гарантий на результат
Рискнул по пути бвр, в чате поддержки ответили, что сэпы у них прям цілодобово и всё должно летать за 20 мин. Вот и проверим)))
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:50
Oberon Ну тогда пополняйте картой и не морочьте голову. СЭП нужен, когда исчерпаны месячные лимиты.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1923
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 683 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|96938
|12181538
|
Пон 16 сер, 2021 19:07
Arien
|
|612
|394608
|
|
|2852
|183162
|
|