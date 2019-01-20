Oberon написав:
Т.к. о таких вещах открыто на форуме писать не принято, а я и так уже дал наводку, если кому надо этот сакральный смысл- могу написать в личку
Да прям таки )
На ветке Мони как то считали годовой выпул от этой затеи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:51
Да прям таки )
На ветке Мони как то считали годовой выпул от этой затеи.
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:59
Грубо... Ну ок, тогда отвечайте прямо на вопрос по сути спрашиваемого, и не морочьте голову манисендами, я же спрашивал конкретно по сэпу, а не в общем. Есть, знаете ли, и другие цели сэпа)))
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:02
guntherhouse777
А вот и не угадали, зачем годовой, если со свободными средствами можно месячный
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