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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4942494349444945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:51

  Oberon написав:
  Bosstone написав:
  Oberon написав:Flamingo
Ой, не спрашивайте, но нужно именно сэпом и именно сегодня с бвр или скунса иначе теряется весь смысл этой мегаоперации, связано с магической цифрой 0.6%)))

мы должны сами угадать смысл или вы расскажите?

Т.к. о таких вещах открыто на форуме писать не принято, а я и так уже дал наводку, если кому надо этот сакральный смысл- могу написать в личку :)

Да прям таки )
На ветке Мони как то считали годовой выпул от этой затеи.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:59

  Bosstone написав:Oberon Ну тогда пополняйте картой и не морочьте голову. СЭП нужен, когда исчерпаны месячные лимиты.

Грубо... Ну ок, тогда отвечайте прямо на вопрос по сути спрашиваемого, и не морочьте голову манисендами, я же спрашивал конкретно по сэпу, а не в общем. Есть, знаете ли, и другие цели сэпа)))
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:02

guntherhouse777
А вот и не угадали, зачем годовой, если со свободными средствами можно месячный ;)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:16

Oberon +0.6 от 4х дают
Не забудьте свои экспЕр-ты с вечерними СЭПами отут зарегить
Банковские таблицы
https://mustbe.ml/tables/sep_23x7
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:41

Amethyst
Спасибо, эта таблица совсем из головы вылетела.
По итогу отчитаюсь :)
Oberon
 
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