Oberon написав:
Т.к. о таких вещах открыто на форуме писать не принято, а я и так уже дал наводку, если кому надо этот сакральный смысл- могу написать в личку
Да прям таки )
На ветке Мони как то считали годовой выпул от этой затеи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:51
Да прям таки )
На ветке Мони как то считали годовой выпул от этой затеи.
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:59
Грубо... Ну ок, тогда отвечайте прямо на вопрос по сути спрашиваемого, и не морочьте голову манисендами, я же спрашивал конкретно по сэпу, а не в общем. Есть, знаете ли, и другие цели сэпа)))
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:02
guntherhouse777
А вот и не угадали, зачем годовой, если со свободными средствами можно месячный
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:16
Oberon +0.6 от 4х дают
Не забудьте свои экспЕр-ты с вечерними СЭПами отут зарегить
Банковские таблицы
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:41
Amethyst
Спасибо, эта таблица совсем из головы вылетела.
По итогу отчитаюсь
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:32
По моим ощущениям - и скунс и бобёр очень туго работают с сэпами вне опердня.
Вангую, что миссия будет провалена )
Додано: Пон 16 сер, 2021 23:32
mustbe
Таки да, миссия невыполнима))) Скунсом даже и не пытался, скунс как-никак, а бобёр пообещал в чате, что "СЕП система має працювати цілодобово", позже - что платёж даже отправлен, ага... Нае..обманули, в поддержке там полные неадекваты. Хоть попробовал)))
Со скунсом и бобром по сэпу вне опервремени связываться не стОит.
Додано: Вів 17 сер, 2021 01:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
где, кроме Форварда, выгодно подержать валюту до востребования?
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