В банке.envyme1 написав:Не дает в приложении отключить смс уведомления, ошибка. В чем может быть дело?
У меня тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 08:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
В банке.
У меня тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.
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