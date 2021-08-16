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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4943494449454946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 08:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

envyme1 написав:Не дает в приложении отключить смс уведомления, ошибка. В чем может быть дело?
В банке.
У меня тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.
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Повідомлень: 684
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  #<1 ... 4943494449454946
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