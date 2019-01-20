В банке.envyme1 написав:Не дает в приложении отключить смс уведомления, ошибка. В чем может быть дело?
У меня тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 08:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
В банке.
У меня тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ув. представитель Support BForward, т.к не могу дозвонится до оператора задам вопрос тут:
Если договор на кредитку открыт 19 числа, то когда будет конечная дата погашения, точное время, чтобы не начислялись проценты? Какой пункт Договора это регулирует?
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Лагуна, погашение должно поовестись по счёту до конца опердня 19-го числа.
Регламент опердня: з понеділка по четвер до 17:45, в п'ятницю до 16:30.
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