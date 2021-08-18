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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4943494449454946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 08:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

envyme1 написав:Не дает в приложении отключить смс уведомления, ошибка. В чем может быть дело?
В банке.
У меня тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unknownurl написав:тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.

Спасибо за информацию, а то уже начал грешить на опсоса, но по другим банкам все вроде нормально.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ув. представитель Support BForward, т.к не могу дозвонится до оператора задам вопрос тут:
Если договор на кредитку открыт 19 числа, то когда будет конечная дата погашения, точное время, чтобы не начислялись проценты? Какой пункт Договора это регулирует?
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Лагуна, погашение должно поовестись по счёту до конца опердня 19-го числа.
Регламент опердня: з понеділка по четвер до 17:45, в п'ятницю до 16:30.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:20

  MASolomko написав:Лагуна, погашение должно поовестись по счёту до конца опердня 19-го числа.
Регламент опердня: з понеділка по четвер до 17:45, в п'ятницю до 16:30.

Добавлю: все зависит от кредитки. Для КОКО - выше описано верно, для кредиток старого образца (выручалки....) - на утро 19го деньги должны быть на счету (проведены). Для выручалок не подходит погашение 19го, только 18го до конца дня
Sergion
 
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