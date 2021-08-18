В банке.envyme1 написав:Не дает в приложении отключить смс уведомления, ошибка. В чем может быть дело?
У меня тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 08:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
В банке.
У меня тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ув. представитель Support BForward, т.к не могу дозвонится до оператора задам вопрос тут:
Если договор на кредитку открыт 19 числа, то когда будет конечная дата погашения, точное время, чтобы не начислялись проценты? Какой пункт Договора это регулирует?
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Лагуна, погашение должно поовестись по счёту до конца опердня 19-го числа.
Регламент опердня: з понеділка по четвер до 17:45, в п'ятницю до 16:30.
Додано: Чет 19 сер, 2021 12:20
Добавлю: все зависит от кредитки. Для КОКО - выше описано верно, для кредиток старого образца (выручалки....) - на утро 19го деньги должны быть на счету (проведены). Для выручалок не подходит погашение 19го, только 18го до конца дня
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
В том -то и дело, что сегодня списались проценты по КОКО-кредитке, которая по договору была сделана 19 числом. Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
Я не могу врубится в эти списания, если срок погашения 19 числа, деньги зашли 18, хоть и в не операционное время.
Вот хочу услышать мнение от самого представителя Support BForward, как он объяснит такой финт.
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:42
О, таки нашёлся тестер.
Каким именно способом были закинуты деньги на коко-кредитку ? С какой карты ? В какое время ?
Детали - важны
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:53
mustbe, я 17го в РД в обед гасил КоКо со своей КоКоПенс. Все ок
Кстати, все даты и суммы видны и в апликухе и в вэб
ПС. Я так понимаю, шо попасть на просрочку мона ну ток погашением сторонним р2р в неопервремя.
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 19 сер, 2021 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:56
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
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