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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4944494549464947>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 08:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

envyme1 написав:Не дает в приложении отключить смс уведомления, ошибка. В чем может быть дело?
В банке.
У меня тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unknownurl написав:тоже не отключаются.
Последние несколько дней вместо пуш-уведомлений приходят СМСки.

Спасибо за информацию, а то уже начал грешить на опсоса, но по другим банкам все вроде нормально.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ув. представитель Support BForward, т.к не могу дозвонится до оператора задам вопрос тут:
Если договор на кредитку открыт 19 числа, то когда будет конечная дата погашения, точное время, чтобы не начислялись проценты? Какой пункт Договора это регулирует?
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Лагуна, погашение должно поовестись по счёту до конца опердня 19-го числа.
Регламент опердня: з понеділка по четвер до 17:45, в п'ятницю до 16:30.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:20

  MASolomko написав:Лагуна, погашение должно поовестись по счёту до конца опердня 19-го числа.
Регламент опердня: з понеділка по четвер до 17:45, в п'ятницю до 16:30.

Добавлю: все зависит от кредитки. Для КОКО - выше описано верно, для кредиток старого образца (выручалки....) - на утро 19го деньги должны быть на счету (проведены). Для выручалок не подходит погашение 19го, только 18го до конца дня
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

В том -то и дело, что сегодня списались проценты по КОКО-кредитке, которая по договору была сделана 19 числом. Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
Я не могу врубится в эти списания, если срок погашения 19 числа, деньги зашли 18, хоть и в не операционное время.
Вот хочу услышать мнение от самого представителя Support BForward, как он объяснит такой финт.
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:42

  Лагуна написав:В том -то и дело, что сегодня списались проценты по КОКО-кредитке, которая по договору была сделана 19 числом. Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.

О, таки нашёлся тестер.
Каким именно способом были закинуты деньги на коко-кредитку ? С какой карты ? В какое время ?
Детали - важны
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:53

mustbe, я 17го в РД в обед гасил КоКо со своей КоКоПенс. Все ок
Кстати, все даты и суммы видны и в апликухе и в вэб

ПС. Я так понимаю, шо попасть на просрочку мона ну ток погашением сторонним р2р в неопервремя.
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 19 сер, 2021 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:56

  Amethyst написав:mustbe, я 17го в РД в обед гасил КоКо со своей КоКоПенс. Все ок
Кстати, все даты и суммы видны и в апликухе и в вэб

Отлично. Миф про РД-1 в скунсе окончательно разрушен.
Значит - Лагуна просто не правильно гасился. Бывает
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Отлично

Нууу нуна высталяться нам шоли, ну Чела в Валенках нуна как-то отблагодарить :)
Кипиш чел правильный поднял
Amethyst
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