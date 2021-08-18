В выписке по счёту эта операция каким днём прошла?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:35
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:40
Ну уж точно - неправильно.
Наверняка - просто пульнул с одной карты на другую.
А приедут на счёт они или завтра, или в среду )
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