RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4944494549464947

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Лагуна написав:Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
В выписке по счёту эта операция каким днём прошла?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3599
З нами з: 08.03.18
Подякував: 429 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:35

  MASolomko написав:
  Лагуна написав:Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
В выписке по счёту эта операция каким днём прошла?

Чот мне кажется, шо тех денег нема еще в выписке :(
Оч. хотелось бы знать КАК их отправляли?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 05.05.21
Подякував: 44 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:40

  Amethyst написав:
  MASolomko написав:
  Лагуна написав:Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
В выписке по счёту эта операция каким днём прошла?

Чот мне кажется, шо тех денег нема еще в выписке :(
Оч. хотелось бы знать КАК их отправляли?

Ну уж точно - неправильно.
Наверняка - просто пульнул с одной карты на другую.
А приедут на счёт они или завтра, или в среду )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5799
З нами з: 27.12.17
Подякував: 115 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4944494549464947
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Driver, ricardo і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 827, 828, 829
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8282 1964845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 18:01
Amethyst
А-Банк 1 ... 1925, 1926, 1927
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19269 2943914
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 17:56
Вкладчик1234
Альфа-Банк 1 ... 9701, 9702, 9703
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
97025 12244550
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 17:55
antey718

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.