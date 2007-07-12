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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4944494549464947

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Лагуна написав:Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
В выписке по счёту эта операция каким днём прошла?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:35

  MASolomko написав:
  Лагуна написав:Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
В выписке по счёту эта операция каким днём прошла?

Чот мне кажется, шо тех денег нема еще в выписке :(
Оч. хотелось бы знать КАК их отправляли?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:40

  Amethyst написав:
  MASolomko написав:
  Лагуна написав:Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
В выписке по счёту эта операция каким днём прошла?

Чот мне кажется, шо тех денег нема еще в выписке :(
Оч. хотелось бы знать КАК их отправляли?

Ну уж точно - неправильно.
Наверняка - просто пульнул с одной карты на другую.
А приедут на счёт они или завтра, или в среду )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

В мене також частенько були нарахування в кілька копійок або й гривень, хоч я й за кілька днів до РД гасився тутешньою тягнучкою р2р або й СЕПом (у виписках завжди проходило день у день). Крайній раз навіть більше каменяра списали, але тоді черговістю погашення пояснили якось той коміс. Потім кешбеки перестали цікавити, почав як дебетку користувати...
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Погасился в рд, все четко и без вылета со льготного периода
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доброе утро.Знающие пользователи карты КоКо Кредитка подскажите, РД погашения по карте 25 число. Обычно закидываю задолженность 23,24 числа. Но в этом месяце эти дни выходные. Вопрос, когда лучше гаситься сегодня или можно рискнуть отправить СЭПом 25го в первой половине дня или скинуть с КоКо Дебетки. У кого то есть опыт погашения в день РД, нормально проходило?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:34

Нормально. Шо с дебетки, шо СЭПом
Amethyst
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