|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:25
Лагуна написав:
Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
В выписке по счёту эта операция каким днём прошла?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3603
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 649 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:35
MASolomko написав: Лагуна написав:
Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
В выписке по счёту эта операция каким днём прошла?
Чот мне кажется, шо тех денег нема еще в выписке
Оч. хотелось бы знать КАК их отправляли?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 739
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:40
Amethyst написав: MASolomko написав: Лагуна написав:
Деньги были закинуты 18.08.21 вечером тоже со кредитки КОКО и сумма на 350 гривен больше чем нужно погасить по их данным.
В выписке по счёту эта операция каким днём прошла?
Чот мне кажется, шо тех денег нема еще в выписке
Оч. хотелось бы знать КАК их отправляли?
Ну уж точно - неправильно.
Наверняка - просто пульнул с одной карты на другую.
А приедут на счёт они или завтра, или в среду )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5807
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:57
В мене також частенько були нарахування в кілька копійок або й гривень, хоч я й за кілька днів до РД гасився тутешньою тягнучкою р2р або й СЕПом (у виписках завжди проходило день у день). Крайній раз навіть більше каменяра списали, але тоді черговістю погашення пояснили якось той коміс. Потім кешбеки перестали цікавити, почав як дебетку користувати...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3188
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 20:41
Погасился в рд, все четко и без вылета со льготного периода
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1960
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:27
Доброе утро.Знающие пользователи карты КоКо Кредитка подскажите, РД погашения по карте 25 число. Обычно закидываю задолженность 23,24 числа. Но в этом месяце эти дни выходные. Вопрос, когда лучше гаситься сегодня или можно рискнуть отправить СЭПом 25го в первой половине дня или скинуть с КоКо Дебетки. У кого то есть опыт погашения в день РД, нормально проходило?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:34
Нормально. Шо с дебетки, шо СЭПом
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 739
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:44
_PORT_UA написав:
Доброе утро.Знающие пользователи карты КоКо Кредитка подскажите, РД погашения по карте 25 число. Обычно закидываю задолженность 23,24 числа. Но в этом месяце эти дни выходные. Вопрос, когда лучше гаситься сегодня или можно рискнуть отправить СЭПом 25го в первой половине дня или скинуть с КоКо Дебетки. У кого то есть опыт погашения в день РД, нормально проходило?
Гадаю, що можна й у РД. Головне, не знімайте готівки у ці дні, бо в неї пріоритет вище, тому можуть провести зняття раніше, а потім нарахують відсотки.
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3188
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:20
А напомните, если оплатить комуналку в нексте кредиткой КОКО льготный период будет? А то в памяти, что комуналка в Форварде не входит в льготный период.
-
barborys
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 08.06.13
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:26
barborys написав:
А напомните, если оплатить комуналку в нексте кредиткой КОКО льготный период будет? А то в памяти, что комуналка в Форварде не входит в льготный период.
Должен быть.
Это у самого Фарса коммуналка как перевод проходит с МСС 6012
А на сторонних площадках идет МСС 4900
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 739
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|97064
|12263261
|
|
|624
|439733
|
|
|19276
|2945657
|
|