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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:02
Boundless написав:
Погасился в рд, все четко и без вылета со льготного периода
Значит схема работает, буду тоже гасится в РД.
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joik
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