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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4945494649474948

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:02

  Boundless написав:Погасился в рд, все четко и без вылета со льготного периода


Значит схема работает, буду тоже гасится в РД.
joik
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:18

Максимальный % по депозиту

Подскажите, сейчас максимальный % это 8,95 на два года или есть какие-то акции с бонусами?
kostya77
 
Повідомлень: 767
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  #<1 ... 4945494649474948
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