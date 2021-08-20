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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:02
Boundless написав:
Погасился в рд, все четко и без вылета со льготного периода
Значит схема работает, буду тоже гасится в РД.
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joik
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Додано: Суб 21 сер, 2021 13:18
Подскажите, сейчас максимальный % это 8,95 на два года или есть какие-то акции с бонусами?
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kostya77
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Додано: Суб 21 сер, 2021 15:19
kostya77
Есть акция , до 13 % . Пару дней назад переоформил.https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
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green
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