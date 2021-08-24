|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 сер, 2021 07:39
barborys написав:А напомните, если оплатить комуналку в нексте кредиткой КОКО льготный период будет? А то в памяти, что комуналка в Форварде не входит в льготный период.
Коммуналка не входить в льготний період, навіть коли кешбек був про це писало в самій категорії.
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 сер, 2021 08:44
Rimlyanin1 написав:
barborys написав:А напомните, если оплатить комуналку в нексте кредиткой КОКО льготный период будет? А то в памяти, что комуналка в Форварде не входит в льготный период.
Коммуналка не входить в льготний період, навіть коли кешбек був про це писало в самій категорії.
Надо различать комуналку оплаченную приложением скунса и сторонними ресурсами. В первом случае действительно суммы не входят в грейс потому как расцееиваются банком как переводы денег. Но при оплаие через сторонние ресурсы - банк воспримет такую оплату как покупку. И все будет в грейсе
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6808
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 25 сер, 2021 06:08
12 августа приходило сообщение об оплате коммуналки через мобильное приложение без комиссии. Доп.информация через 583.
В правилах кб :
Комунальні послуги 4813, 4814, 4815, 4816, 4821, 4899, 4900, 7375
Комунальні послуги в Forward
online
6012 (тільки операції, які пройшли за терміналом
110400 та мерчантом 4832699)
-
Citizen_D
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 14.03.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 06:30
Citizen_D написав:
12 августа приходило сообщение об оплате коммуналки через мобильное приложение без комиссии.
Дело не в комиссии (ее и до того не было), а в том, что оплата коммуналки через приложение не входит в грейс.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2983
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 414 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 07:14
ingtrans Да, в деталях этой категории указано, что это не покупка. Да и в январе этого года уже об этом писали неоднократно, в т.ч. и вы.
-
Citizen_D
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 14.03.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 08:40
green Только общался с горячей линией, акции не попадают под ФГВЛ
-
Tico
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 05.10.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 08:50
Tico написав:green
Только общался с горячей линией, акции не попадают под ФГВЛ
Все акции которые не индивидульные должны попадать под ФГВФЛ.
Имхо единственное что потеряете, это невыплаченную часть бонуса на день введения ВА.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3572
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 12:14
Aps Набрал еще раз. Да , второй оператор говорит что попадает под Фонд, депо плюс неиндивидуальная акция к нему. Интересные разночтения... А вы не в курсе, в договоре они это прописывают, хоть как то. Девушка на этот вопрос не смогла ответить вообще ))
-
Tico
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 05.10.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 12:24
Tico написав:Aps
Набрал еще раз. Да , второй оператор говорит что попадает под Фонд, депо плюс неиндивидуальная акция к нему. Интересные разночтения... А вы не в курсе, в договоре они это прописывают, хоть как то. Девушка на этот вопрос не смогла ответить вообще ))
В договоре прописывают что? Подпадание под фонд? Так фонд платит не по тому что банк написал в договоре, а то что будет подлежать к выплате по критериям самого ХВонда. Поэтому сам вклад с %% под выплату подпадут, а вот та добавочка что отдельно наверняка нет
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6808
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 25 сер, 2021 12:34
Tico написав:
А вы не в курсе, в договоре они это прописывают, хоть как то. Девушка на этот вопрос не смогла ответить вообще ))
Договор будет на депо.
Акция то ж отдельно. Могут разве что условия распечатать.
А так все на честном слове. )
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3572
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19292
|2971383
|
|
|97138
|12339346
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19837
|2935362
|
|