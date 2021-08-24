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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4947494849494950>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 07:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

barborys написав:А напомните, если оплатить комуналку в нексте кредиткой КОКО льготный период будет? А то в памяти, что комуналка в Форварде не входит в льготный период.
Коммуналка не входить в льготний період, навіть коли кешбек був про це писало в самій категорії.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 08:44

  Rimlyanin1 написав:
barborys написав:А напомните, если оплатить комуналку в нексте кредиткой КОКО льготный период будет? А то в памяти, что комуналка в Форварде не входит в льготный период.
Коммуналка не входить в льготний період, навіть коли кешбек був про це писало в самій категорії.

Надо различать комуналку оплаченную приложением скунса и сторонними ресурсами. В первом случае действительно суммы не входят в грейс потому как расцееиваются банком как переводы денег. Но при оплаие через сторонние ресурсы - банк воспримет такую оплату как покупку. И все будет в грейсе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 06:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

12 августа приходило сообщение об оплате коммуналки через мобильное приложение без комиссии. Доп.информация через 583.
В правилах кб :
Комунальні послуги 4813, 4814, 4815, 4816, 4821, 4899, 4900, 7375
Комунальні послуги в Forward
online
6012 (тільки операції, які пройшли за терміналом
110400 та мерчантом 4832699)
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 06:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Citizen_D написав:12 августа приходило сообщение об оплате коммуналки через мобильное приложение без комиссии.

Дело не в комиссии (ее и до того не было), а в том, что оплата коммуналки через приложение не входит в грейс.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 07:14

ingtrans Да, в деталях этой категории указано, что это не покупка. Да и в январе этого года уже об этом писали неоднократно, в т.ч. и вы.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:40

green Только общался с горячей линией, акции не попадают под ФГВЛ
Tico
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:50

  Tico написав:green Только общался с горячей линией, акции не попадают под ФГВЛ


Все акции которые не индивидульные должны попадать под ФГВФЛ.
Имхо единственное что потеряете, это невыплаченную часть бонуса на день введения ВА.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:14

Aps Набрал еще раз. Да , второй оператор говорит что попадает под Фонд, депо плюс неиндивидуальная акция к нему. Интересные разночтения... А вы не в курсе, в договоре они это прописывают, хоть как то. Девушка на этот вопрос не смогла ответить вообще ))
Tico
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:24

  Tico написав:Aps Набрал еще раз. Да , второй оператор говорит что попадает под Фонд, депо плюс неиндивидуальная акция к нему. Интересные разночтения... А вы не в курсе, в договоре они это прописывают, хоть как то. Девушка на этот вопрос не смогла ответить вообще ))

В договоре прописывают что? Подпадание под фонд? Так фонд платит не по тому что банк написал в договоре, а то что будет подлежать к выплате по критериям самого ХВонда. Поэтому сам вклад с %% под выплату подпадут, а вот та добавочка что отдельно наверняка нет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:34

  Tico написав: А вы не в курсе, в договоре они это прописывают, хоть как то. Девушка на этот вопрос не смогла ответить вообще ))

Договор будет на депо.
Акция то ж отдельно. Могут разве что условия распечатать.
А так все на честном слове. )
Aps
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