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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4948494949504951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Бросьте ссылочку на условия депозита,что так яро обсуждается! Шифруют его,что ли))
Incasso
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Повідомлень: 11
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:54

  MASolomko написав:Лагуна, в приложении банка напишите им письмецо с просьбой предоставить разъяснение.

Они не реагируют. Я уже им писала по другому такому же случаю и никто ответа не дал. Думала, что здесь представитель банка даст объяснение.
Лагуна
 
Повідомлень: 120
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:56

  Bosstone написав:Лагуна
А что это за назва агента? Посредник?

Я же написала , как шло пополнение. что за агент это известно только форварду, т.к. их кухню я как клиент , не знаю.
Дата платежа 18/8/2021
дата валютирования 19/8/2021
585 Поповнення лок.ПК MC (C2C) через ПТКС Агента(назва)зг.реєстру від19.08.2021 UKR Kiev FORWARD A2C IB


Перевод был з Коко карты , другого физ лица на мою Коко карту.
Лагуна
 
Повідомлень: 120
З нами з: 12.05.14
Подякував: 96 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 4948494949504951
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