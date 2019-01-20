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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Бросьте ссылочку на условия депозита,что так яро обсуждается! Шифруют его,что ли))
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:54
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:56
Я же написала , как шло пополнение. что за агент это известно только форварду, т.к. их кухню я как клиент , не знаю.
Дата платежа 18/8/2021
дата валютирования 19/8/2021
585 Поповнення лок.ПК MC (C2C) через ПТКС Агента(назва)зг.реєстру від19.08.2021 UKR Kiev FORWARD A2C IB
Перевод был з Коко карты , другого физ лица на мою Коко карту.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:28
п4.2
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