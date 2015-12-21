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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Бросьте ссылочку на условия депозита,что так яро обсуждается! Шифруют его,что ли))
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:54
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:56
Я же написала , как шло пополнение. что за агент это известно только форварду, т.к. их кухню я как клиент , не знаю.
Дата платежа 18/8/2021
дата валютирования 19/8/2021
585 Поповнення лок.ПК MC (C2C) через ПТКС Агента(назва)зг.реєстру від19.08.2021 UKR Kiev FORWARD A2C IB
Перевод был з Коко карты , другого физ лица на мою Коко карту.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:28
п4.2
Додано: Суб 28 сер, 2021 17:14
Tico при оформлении в отделении задавал этот вопрос- ответили что попадает под ФГВФЛ
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Скористайтеся вересневою кльованою вигодою від Forward Bank і повертайте до 10% кешбеку!
Завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та обирайте три категорії програми лояльності, серед представлених:
Продукти та супермаркети – 2%
Книги та музика – 5%
Техніка та обладнання -2%
Квіти – 10%
Аптеки – 2%
Меблі та будівництво – 4%.
Обирайте також необмежену кількість акційних пропозицій від партнерів Forward Bank, сплачуйте за покупки КОКО КАРД та отримуйте найвигідніший кешбек!
Офіційні правила програми лояльності «Кльована вигода»
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:09
Кльована вигода у вересні
ПРодукти та супермаркери 2%
Книги та музика 5%
Техніка та обладнання 2%
Квіти 10%
Аптеки 2%
Меблі та будівництво 4%
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:24
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