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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4949495049514952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:21

  KVV написав:vladkuzmin870
  vladkuzmin870 написав:вносить как написано в приложении



Відсотки вже на рахунках.

вибачте, не зрозумів про які відсотки йде мова?
vladkuzmin870
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:56

  vladkuzmin870 написав:Доброго всем дня!Помогите плиз разобраться, РД 30 число. Пользоваться лимитом начал с 01.08.(до этого карту не трогал), В приложении там где информация о сумме которую надо внести до 30.09., чтобы оставаться в льготном периоде,обозначено 8700,55 грн., когда пересчитал и посмотрел выписку, оказалось что в эту сумму не попали траты сделанные 29 и 30 августа.Звонил на ГЛ, говорят до 30.09. гасите то, что у вас написано в приложении.На вопрос почему на погашение в расчетную дату не вошли эти два дня (29 и 30 августа), четкого ответа не получил.
Что делать когда подойдет дата,вносить как написано в приложении или гасить то, что реально потрачено за август (включая 29 и 30 августа)?

вам правильно сказали - гасите то, что написано. траты последних дней августа провелись\проведутся после рд. вам их нужно будет погасить до 30 октября.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:46

колеги, підкажіть, а 1000 грн. на залишку для безвідсоткового обслуговування повинна бути тільки для коко дебит, чи й для пенсійної теж ? в тарифах не побачив.
дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:52

  stas_rst написав:колеги, підкажіть, а 1000 грн. на залишку для безвідсоткового обслуговування повинна бути тільки для коко дебит, чи й для пенсійної теж ? в тарифах не побачив.
дякую!

Только на дебетке нужно. Для пенсионки не надо
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:04

  vladkuzmin870 написав:вибачте, не зрозумів про які відсотки йде мова?

Відсотки на залишок власних коштів по картковим рахункам. Написав для решти читачів, у Вас ще все спереду :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 06:46

Интересно, это у всех такой бардак в кешбэчных категориях?
По одним за кредитные выше, чем за свои, по другим за свои выше, чем за кредитные.
Такое ощущение, что кто-то на пьяную голову проценты ставил.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 06:51

Это просто какой-то позор...
Жёлтую Цыпу до сестричек Чернушки и Бордо, на полку. Нехай отдохнёт, лоск восстановит.
swan forever
 
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