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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:21
KVV написав:vladkuzmin870 vladkuzmin870 написав:
вносить как написано в приложении
Відсотки вже на рахунках.
вибачте, не зрозумів про які відсотки йде мова?
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Додано: Вів 31 сер, 2021 14:56
vladkuzmin870 написав:
Доброго всем дня!Помогите плиз разобраться, РД 30 число. Пользоваться лимитом начал с 01.08.(до этого карту не трогал), В приложении там где информация о сумме которую надо внести до 30.09., чтобы оставаться в льготном периоде,обозначено 8700,55 грн., когда пересчитал и посмотрел выписку, оказалось что в эту сумму не попали траты сделанные 29 и 30 августа.Звонил на ГЛ, говорят до 30.09. гасите то, что у вас написано в приложении.На вопрос почему на погашение в расчетную дату не вошли эти два дня (29 и 30 августа), четкого ответа не получил.
Что делать когда подойдет дата,вносить как написано в приложении или гасить то, что реально потрачено за август (включая 29 и 30 августа)?
вам правильно сказали - гасите то, что написано. траты последних дней августа провелись\проведутся после рд. вам их нужно будет погасить до 30 октября.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:46
колеги, підкажіть, а 1000 грн. на залишку для безвідсоткового обслуговування повинна бути тільки для коко дебит, чи й для пенсійної теж ? в тарифах не побачив.
дякую!
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:52
stas_rst написав:
колеги, підкажіть, а 1000 грн. на залишку для безвідсоткового обслуговування повинна бути тільки для коко дебит, чи й для пенсійної теж ? в тарифах не побачив.
дякую!
Только на дебетке нужно. Для пенсионки не надо
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:04
vladkuzmin870 написав:
вибачте, не зрозумів про які відсотки йде мова?
Відсотки на залишок власних коштів по картковим рахункам. Написав для решти читачів, у Вас ще все спереду
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Додано: Сер 01 вер, 2021 06:46
Интересно, это у всех такой бардак в кешбэчных категориях?
По одним за кредитные выше, чем за свои, по другим за свои выше, чем за кредитные.
Такое ощущение, что кто-то на пьяную голову проценты ставил.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 06:51
Это просто какой-то позор...
Жёлтую Цыпу до сестричек Чернушки и Бордо, на полку. Нехай отдохнёт, лоск восстановит.
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