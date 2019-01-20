вибачте, не зрозумів про які відсотки йде мова?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:21
Додано: Вів 31 сер, 2021 14:56
вам правильно сказали - гасите то, что написано. траты последних дней августа провелись\проведутся после рд. вам их нужно будет погасить до 30 октября.
Додано: Вів 31 сер, 2021 16:46
колеги, підкажіть, а 1000 грн. на залишку для безвідсоткового обслуговування повинна бути тільки для коко дебит, чи й для пенсійної теж ? в тарифах не побачив.
дякую!
Додано: Вів 31 сер, 2021 16:52
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:04
Додано: Сер 01 вер, 2021 06:46
Интересно, это у всех такой бардак в кешбэчных категориях?
По одним за кредитные выше, чем за свои, по другим за свои выше, чем за кредитные.
Такое ощущение, что кто-то на пьяную голову проценты ставил.
Додано: Сер 01 вер, 2021 06:51
Это просто какой-то позор...
Жёлтую Цыпу до сестричек Чернушки и Бордо, на полку. Нехай отдохнёт, лоск восстановит.
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:26
Будьте внимательны с форвардовским манисендом.
1. 30.08.21 надо было потянуть на пенсионку 20к. Решил сделать 14+6. Тянул с изибанка.
2. 14к прошло сразу без проблем. Баланс 14к
6к - задумалось. Ошибка. Баланс 14к
Пробую второй раз 6к - задумалось, но прошло. Баланс 20к.
3. 31.08.21 - утро. Проверяю баланс - 14к. Т.е. вторая "успешная" попытка - "кагбэ" была неуспешной. Естественно на доноре ничего не прибавилось.
Сразу написал сообщение на почту саппорта.
4. Сегодня. Баланс пока 14к. 6к "пропали"
Прикол в том, что сразу после транзакций баланс был правильный. А изменился через время (я заметил на след. утро). И если кто-то активно СЕПит, манисендит, платит не круглые суммы и не очень следит за балансом - то можно и не заметить (сразу), что они "откатили" какую-то например вчерашнюю транзакцию
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 01 вер, 2021 08:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
пічаль пічальная...
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:28
мда, це лише в мене ВПЕРШЕ за власні %% на КБ більші за кред?
і ще цікаво що значить синя пімпочка біля КБ
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Востаннє редагувалось greenozon в Сер 01 вер, 2021 08:34, всього редагувалось 1 раз.
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