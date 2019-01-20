vladkuzmin870 написав:Доброго всем дня!Помогите плиз разобраться, РД 30 число. Пользоваться лимитом начал с 01.08.(до этого карту не трогал), В приложении там где информация о сумме которую надо внести до 30.09., чтобы оставаться в льготном периоде,обозначено 8700,55 грн., когда пересчитал и посмотрел выписку, оказалось что в эту сумму не попали траты сделанные 29 и 30 августа.Звонил на ГЛ, говорят до 30.09. гасите то, что у вас написано в приложении.На вопрос почему на погашение в расчетную дату не вошли эти два дня (29 и 30 августа), четкого ответа не получил. Что делать когда подойдет дата,вносить как написано в приложении или гасить то, что реально потрачено за август (включая 29 и 30 августа)?
вам правильно сказали - гасите то, что написано. траты последних дней августа провелись\проведутся после рд. вам их нужно будет погасить до 30 октября.
Интересно, это у всех такой бардак в кешбэчных категориях? По одним за кредитные выше, чем за свои, по другим за свои выше, чем за кредитные. Такое ощущение, что кто-то на пьяную голову проценты ставил.
Будьте внимательны с форвардовским манисендом. 1. 30.08.21 надо было потянуть на пенсионку 20к. Решил сделать 14+6. Тянул с изибанка. 2. 14к прошло сразу без проблем. Баланс 14к 6к - задумалось. Ошибка. Баланс 14к Пробую второй раз 6к - задумалось, но прошло. Баланс 20к. 3. 31.08.21 - утро. Проверяю баланс - 14к. Т.е. вторая "успешная" попытка - "кагбэ" была неуспешной. Естественно на доноре ничего не прибавилось. Сразу написал сообщение на почту саппорта. 4. Сегодня. Баланс пока 14к. 6к "пропали"
Прикол в том, что сразу после транзакций баланс был правильный. А изменился через время (я заметил на след. утро). И если кто-то активно СЕПит, манисендит, платит не круглые суммы и не очень следит за балансом - то можно и не заметить (сразу), что они "откатили" какую-то например вчерашнюю транзакцию
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 01 вер, 2021 08:33, всього редагувалось 1 раз.