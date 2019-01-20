RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4950495149524953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:31

  Вкладчик1234 написав:Будьте внимательны с форвардовским манисендом.
1. 30.08.21 надо было потянуть на пенсионку 20к. Решил сделать 14+6. Тянул с изибанка.
2. 14к прошло сразу без проблем. Баланс 14к
6к - задумалось. Ошибка. Баланс 14к
Пробую второй раз 6к - задумалось, но прошло. Баланс 20к.
3. 31.08.21 - утро. Проверяю баланс - 14к. Т.е. вторая "успешная" попытка - "кагбэ" была неуспешной. Естественно на доноре ничего не прибавилось.
Сразу написал сообщение на почту саппорта.
4. Сегодня. Баланс пока 14к. 6к "пропали"

Прикол в том, что сразу после транзакций баланс был правильный. А изменился через время (я заметил на след. утро)


В самом приложении у них иногда какие-то не те суммы показывает. (
Или в выписке смотрели?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3576
З нами з: 24.06.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:34

  Вкладчик1234 написав:Будьте внимательны с форвардовским манисендом.
1. 30.08.21 надо было потянуть на пенсионку 20к. Решил сделать 14+6. Тянул с изибанка.
2. 14к прошло сразу без проблем. Баланс 14к
6к - задумалось. Ошибка. Баланс 14к
Пробую второй раз 6к - задумалось, но прошло. Баланс 20к.
3. 31.08.21 - утро. Проверяю баланс - 14к. Т.е. вторая "успешная" попытка - "кагбэ" была неуспешной. Естественно на доноре ничего не прибавилось.
Сразу написал сообщение на почту саппорта.
4. Сегодня. Баланс пока 14к. 6к "пропали"

Прикол в том, что сразу после транзакций баланс был правильный. А изменился через время (я заметил на след. утро)


Сем бед - один ответ.

Последний кейс - Альфа to Idea. 10к грн, СЕП. С Альфы ушло 24.08.2021, в Идеи - нету. Гарячки обоих - стандартная мантра про 3 суток... 27.08.2021 (ровно трое суток) письмо в НБУ. 4-52 утра, 30.08.2021 - деньги появились в Альфе.
jay2004
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 19.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:42

  Aps написав:В самом приложении у них иногда какие-то не те суммы показывает. (
Или в выписке смотрели?

В выписке этой операции нет.
Есть только успешная первая на 14к.
Второй неуспешной на 6к - естественно нет.
Третья успешная на 6к - тоже нет
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15218
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8270 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да, по продуктам и строительным магазинам КБ больше за свои, по книгам и магазинам техники - больше за кредитные.
Ну так можно где-то Коко кредитной платить, где-то пенсионной дебеткой.
Amid
 
Повідомлень: 1634
З нами з: 12.06.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4950495149524953
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9733, 9734, 9735
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
97344 12393935
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 09:06
M-Audio
Юнекс Банк 1 ... 286, 287, 288
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2871 194039
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 23:46
Maksi2
Банк Восток 1 ... 64, 65, 66
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
655 481457
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 14:23
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97345)
01.09.2021 10:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.