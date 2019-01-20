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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4950495149524953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
110
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:31

  Вкладчик1234 написав:Будьте внимательны с форвардовским манисендом.
1. 30.08.21 надо было потянуть на пенсионку 20к. Решил сделать 14+6. Тянул с изибанка.
2. 14к прошло сразу без проблем. Баланс 14к
6к - задумалось. Ошибка. Баланс 14к
Пробую второй раз 6к - задумалось, но прошло. Баланс 20к.
3. 31.08.21 - утро. Проверяю баланс - 14к. Т.е. вторая "успешная" попытка - "кагбэ" была неуспешной. Естественно на доноре ничего не прибавилось.
Сразу написал сообщение на почту саппорта.
4. Сегодня. Баланс пока 14к. 6к "пропали"

Прикол в том, что сразу после транзакций баланс был правильный. А изменился через время (я заметил на след. утро)


В самом приложении у них иногда какие-то не те суммы показывает. (
Или в выписке смотрели?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:34

  Вкладчик1234 написав:Будьте внимательны с форвардовским манисендом.
1. 30.08.21 надо было потянуть на пенсионку 20к. Решил сделать 14+6. Тянул с изибанка.
2. 14к прошло сразу без проблем. Баланс 14к
6к - задумалось. Ошибка. Баланс 14к
Пробую второй раз 6к - задумалось, но прошло. Баланс 20к.
3. 31.08.21 - утро. Проверяю баланс - 14к. Т.е. вторая "успешная" попытка - "кагбэ" была неуспешной. Естественно на доноре ничего не прибавилось.
Сразу написал сообщение на почту саппорта.
4. Сегодня. Баланс пока 14к. 6к "пропали"

Прикол в том, что сразу после транзакций баланс был правильный. А изменился через время (я заметил на след. утро)


Сем бед - один ответ.

Последний кейс - Альфа to Idea. 10к грн, СЕП. С Альфы ушло 24.08.2021, в Идеи - нету. Гарячки обоих - стандартная мантра про 3 суток... 27.08.2021 (ровно трое суток) письмо в НБУ. 4-52 утра, 30.08.2021 - деньги появились в Альфе.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:42

  Aps написав:В самом приложении у них иногда какие-то не те суммы показывает. (
Или в выписке смотрели?

В выписке этой операции нет.
Есть только успешная первая на 14к.
Второй неуспешной на 6к - естественно нет.
Третья успешная на 6к - тоже нет
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да, по продуктам и строительным магазинам КБ больше за свои, по книгам и магазинам техники - больше за кредитные.
Ну так можно где-то Коко кредитной платить, где-то пенсионной дебеткой.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Выбрала позицию Книги. Купила на Автор.тудей интересную книжку. Провелась она как коммунальные услуги. Буду знать, когда покупать литературу - когда предложат кэшбек по коммуналке ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:50

Hella
Банкт тут не при чем, это хитрожелтый продавец,который зарегистрировал свой МСС так
ufored
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:52

Начали делать тематические кешбеки по месяцам, и это очень правильно
Август - отпуска, сентябрь - школа.
Молодцы! Идите в том же направлении, и партнеров бы побольше
ufored
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:09

  ufored написав:Hella
Банкт тут не при чем, это хитрожелтый продавец,который зарегистрировал свой МСС так


Возможно, но на будущее буду знать ). Проверочная покупка.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:20

Hella
Не возможно, а так и есть
МСС отдает мерчант, банк не может контролировать продавцов
У меня и ночной алкомаг проходил как почтовые услуги, и оплата в гугл пей как комуналка
Не наговаривайте на банк :)
ufored
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:32

greenozon
Ні, дійсно категорії "Продукти" та "Меблі і будівництво" % за власні кошти більше
ufored
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