Вкладчик1234 написав:Будьте внимательны с форвардовским манисендом. 1. 30.08.21 надо было потянуть на пенсионку 20к. Решил сделать 14+6. Тянул с изибанка. 2. 14к прошло сразу без проблем. Баланс 14к 6к - задумалось. Ошибка. Баланс 14к Пробую второй раз 6к - задумалось, но прошло. Баланс 20к. 3. 31.08.21 - утро. Проверяю баланс - 14к. Т.е. вторая "успешная" попытка - "кагбэ" была неуспешной. Естественно на доноре ничего не прибавилось. Сразу написал сообщение на почту саппорта. 4. Сегодня. Баланс пока 14к. 6к "пропали"
Прикол в том, что сразу после транзакций баланс был правильный. А изменился через время (я заметил на след. утро)
В самом приложении у них иногда какие-то не те суммы показывает. ( Или в выписке смотрели?
Вкладчик1234 написав:Будьте внимательны с форвардовским манисендом. 1. 30.08.21 надо было потянуть на пенсионку 20к. Решил сделать 14+6. Тянул с изибанка. 2. 14к прошло сразу без проблем. Баланс 14к 6к - задумалось. Ошибка. Баланс 14к Пробую второй раз 6к - задумалось, но прошло. Баланс 20к. 3. 31.08.21 - утро. Проверяю баланс - 14к. Т.е. вторая "успешная" попытка - "кагбэ" была неуспешной. Естественно на доноре ничего не прибавилось. Сразу написал сообщение на почту саппорта. 4. Сегодня. Баланс пока 14к. 6к "пропали"
Прикол в том, что сразу после транзакций баланс был правильный. А изменился через время (я заметил на след. утро)
Последний кейс - Альфа to Idea. 10к грн, СЕП. С Альфы ушло 24.08.2021, в Идеи - нету. Гарячки обоих - стандартная мантра про 3 суток... 27.08.2021 (ровно трое суток) письмо в НБУ. 4-52 утра, 30.08.2021 - деньги появились в Альфе.
Hella Не возможно, а так и есть МСС отдает мерчант, банк не может контролировать продавцов У меня и ночной алкомаг проходил как почтовые услуги, и оплата в гугл пей как комуналка Не наговаривайте на банк