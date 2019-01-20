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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 10:44
Кешбек мені сподобався побільше декількох інших, % побільше, і він хоча б відчувається якось швидше.
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sergeiyatsyk
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:43
Искатель написав:
Интересно, это у всех такой бардак в кешбэчных категориях?
По одним за кредитные выше, чем за свои, по другим за свои выше, чем за кредитные.
Такое ощущение, что кто-то на пьяную голову проценты ставил.
Форвард пішов традиційним для банків шляхом, коли на свої кешбек більше. Почав з популярніших категорій.
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Ой+
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:24
swan forever написав:
Это просто какой-то позор...
Жёлтую Цыпу до сестричек Чернушки и Бордо, на полку. Нехай отдохнёт, лоск восстановит.
И чем собираетесь пользоваться?
Вот у мони действительно позор, а форвард как по мне то нормально.
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unicdima
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