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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4951495249534954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
110
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек мені сподобався побільше декількох інших, % побільше, і він хоча б відчувається якось швидше.
sergeiyatsyk
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Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:43

  Искатель написав:Интересно, это у всех такой бардак в кешбэчных категориях?
По одним за кредитные выше, чем за свои, по другим за свои выше, чем за кредитные.
Такое ощущение, что кто-то на пьяную голову проценты ставил.


Форвард пішов традиційним для банків шляхом, коли на свої кешбек більше. Почав з популярніших категорій.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:24

  swan forever написав:Это просто какой-то позор...
Жёлтую Цыпу до сестричек Чернушки и Бордо, на полку. Нехай отдохнёт, лоск восстановит.

И чем собираетесь пользоваться?
Вот у мони действительно позор, а форвард как по мне то нормально.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:17

  unicdima написав:И чем собираетесь пользоваться?
как обычно, укрсиб + идея + пумб :) и 400 грн потратить с альфы еще надо :)
omb
 
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