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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 10:44
Кешбек мені сподобався побільше декількох інших, % побільше, і він хоча б відчувається якось швидше.
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sergeiyatsyk
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:43
Искатель написав:
Интересно, это у всех такой бардак в кешбэчных категориях?
По одним за кредитные выше, чем за свои, по другим за свои выше, чем за кредитные.
Такое ощущение, что кто-то на пьяную голову проценты ставил.
Форвард пішов традиційним для банків шляхом, коли на свої кешбек більше. Почав з популярніших категорій.
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Ой+
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:24
swan forever написав:
Это просто какой-то позор...
Жёлтую Цыпу до сестричек Чернушки и Бордо, на полку. Нехай отдохнёт, лоск восстановит.
И чем собираетесь пользоваться?
Вот у мони действительно позор, а форвард как по мне то нормально.
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unicdima
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:17
unicdima написав:
И чем собираетесь пользоваться?
как обычно, укрсиб + идея + пумб
и 400 грн потратить с альфы еще надо
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omb
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:33
Ой+ написав:
Форвард пішов традиційним для банків шляхом
Никакой это не традиционный. Ещё со времён Дельты традиция - когда за кредитные больше. И с прошлого месяца к ней Спортбанк, к примеру, приобщился.
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Vorlon
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:58
Vorlon написав: Ой+ написав:
Форвард пішов традиційним для банків шляхом
Никакой это не традиционный. Ещё со времён Дельты традиция - когда за кредитные больше. И с прошлого месяца к ней Спортбанк, к примеру, приобщился.
Абанк, Моно, та і ще деякі більше за власні. І це логічніше у боротьби з свинорилами. З другого боку б-ть випадає з грейсу, то хай хоч кешбеком тішиться.
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Ой+
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Додано: Сер 01 вер, 2021 17:10
Программ по банковскому кэшбэку довольно много. Разные типы коммуникаций с пользователями предоставляют банки. Начальный задел, для выполнения будущих работ, установлен. Не опускайте голову, все будет хорошо)
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voriansevrat
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Додано: Сер 01 вер, 2021 21:20
ufored написав:
дійсно категорії "Продукти" та "Меблі і будівництво" % за власні кошти більше
єто они очухаличсь , после того, как много карт легло на полку.
2 конца кривой палки - кредитний лимит не устанавливают, за кредитние кешбек больше, жарят за надуманние овери. Сейчас питаються восполнить потери .
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Goodman
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Додано: Сер 01 вер, 2021 22:28
unicdima написав: swan forever написав:
Это просто какой-то позор...
Жёлтую Цыпу до сестричек Чернушки и Бордо, на полку. Нехай отдохнёт, лоск восстановит.
И чем собираетесь пользоваться?
Вот у мони действительно позор, а форвард как по мне то нормально.
Как раз у Сони и взял четыре категории на две карты.
Ещё идея и братки.
Тут только аптека и пару болтов купить.
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swan forever
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