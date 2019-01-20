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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4951495249534954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек мені сподобався побільше декількох інших, % побільше, і він хоча б відчувається якось швидше.
sergeiyatsyk
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:43

  Искатель написав:Интересно, это у всех такой бардак в кешбэчных категориях?
По одним за кредитные выше, чем за свои, по другим за свои выше, чем за кредитные.
Такое ощущение, что кто-то на пьяную голову проценты ставил.


Форвард пішов традиційним для банків шляхом, коли на свої кешбек більше. Почав з популярніших категорій.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:24

  swan forever написав:Это просто какой-то позор...
Жёлтую Цыпу до сестричек Чернушки и Бордо, на полку. Нехай отдохнёт, лоск восстановит.

И чем собираетесь пользоваться?
Вот у мони действительно позор, а форвард как по мне то нормально.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:17

  unicdima написав:И чем собираетесь пользоваться?
как обычно, укрсиб + идея + пумб :) и 400 грн потратить с альфы еще надо :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:33

  Ой+ написав:Форвард пішов традиційним для банків шляхом

Никакой это не традиционный. Ещё со времён Дельты традиция - когда за кредитные больше. И с прошлого месяца к ней Спортбанк, к примеру, приобщился.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:58

  Vorlon написав:
  Ой+ написав:Форвард пішов традиційним для банків шляхом

Никакой это не традиционный. Ещё со времён Дельты традиция - когда за кредитные больше. И с прошлого месяца к ней Спортбанк, к примеру, приобщился.


Абанк, Моно, та і ще деякі більше за власні. І це логічніше у боротьби з свинорилами. З другого боку б-ть випадає з грейсу, то хай хоч кешбеком тішиться.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:10

Форвард Банк Forward Bank

Программ по банковскому кэшбэку довольно много. Разные типы коммуникаций с пользователями предоставляют банки. Начальный задел, для выполнения будущих работ, установлен. Не опускайте голову, все будет хорошо)
voriansevrat
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ufored написав:дійсно категорії "Продукти" та "Меблі і будівництво" % за власні кошти більше

єто они очухаличсь , после того, как много карт легло на полку.
2 конца кривой палки - кредитний лимит не устанавливают, за кредитние кешбек больше, жарят за надуманние овери. Сейчас питаються восполнить потери .
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:28

  unicdima написав:
  swan forever написав:Это просто какой-то позор...
Жёлтую Цыпу до сестричек Чернушки и Бордо, на полку. Нехай отдохнёт, лоск восстановит.

И чем собираетесь пользоваться?
Вот у мони действительно позор, а форвард как по мне то нормально.

Как раз у Сони и взял четыре категории на две карты.
Ещё идея и братки.
Тут только аптека и пару болтов купить.
swan forever
 
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