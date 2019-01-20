RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4952495349544955

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:10

  wolt450 написав:По плюсах вже 13.95% на рік

15%, и я таки занесу
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 796
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поковырял их ИБ и что-то не нашел как с текущего валютного перевести деньги на ощадный валютный - такой возможности действительно нет или я чего-то не вижу? Вариант открыть короткий депо и там указать нужный счёт для выплаты тела и процентов вижу, но может есть все же нормальный способ перевести валюту со своего счета на свой же счёт?
Chicheva
 
Повідомлень: 187
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:01

Подгзреваю чтотнету. Спрашивал в отделении в апреле накануне поездки за границу (у мну как раз д.б. закончится депо падающий на текущий) - сказали что через вэбку или аппку никак. Предлагао написать заяву чтобы перебросили они в отделении - ответили нет наперед нельзя. Только заява лично в день переброски. В общем недельку деньги провалялись за бесплатно, а потом вернулся и перебросил в отделении. В общем с валютой тут не очень умеют работать :(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6835
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4952495349544955
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anis, killer bees, Oktawa, solomia, valya, velvet і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9737, 9738, 9739
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
97386 12414227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 12:35
Ромасик
Банк Восток 1 ... 66, 67, 68
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
670 496926
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 11:42
malinin007
А-Банк 1 ... 1929, 1930, 1931
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19303 2980782
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 10:27
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97387)
02.09.2021 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.