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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:10
wolt450 написав:
По плюсах вже 13.95% на рік
15%, и я таки занесу
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Amethyst
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Додано: Чет 02 вер, 2021 11:51
Поковырял их ИБ и что-то не нашел как с текущего валютного перевести деньги на ощадный валютный - такой возможности действительно нет или я чего-то не вижу? Вариант открыть короткий депо и там указать нужный счёт для выплаты тела и процентов вижу, но может есть все же нормальный способ перевести валюту со своего счета на свой же счёт?
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Chicheva
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:01
Подгзреваю чтотнету. Спрашивал в отделении в апреле накануне поездки за границу (у мну как раз д.б. закончится депо падающий на текущий) - сказали что через вэбку или аппку никак. Предлагао написать заяву чтобы перебросили они в отделении - ответили нет наперед нельзя. Только заява лично в день переброски. В общем недельку деньги провалялись за бесплатно, а потом вернулся и перебросил в отделении. В общем с валютой тут не очень умеют работать
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Flamingo
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:55
Amethyst написав: wolt450 написав:
По плюсах вже 13.95% на рік
15%, и я таки занесу
що це за депозит ?
наче 8,95% максимально в онлайн
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Raymond
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