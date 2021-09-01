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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:53
Amethyst написав: wolt450 написав:
По плюсах вже 13.95% на рік
15%, и я таки занесу
18! і ні цента менше!
як в старі добрі часи
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:54
greenozon написав:
18! і ні цента менше!
Сенс в конячників поповнює під 18,5%.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:57
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
хуторянка написав: wolt450 написав:
По плюсах вже 13.95% на рік
Вижу 13,15%
если не затруднит дайте ссылку
спасибо
пункт 4.2
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greenozon
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