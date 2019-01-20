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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4953495449554956

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:53

  Amethyst написав:
  wolt450 написав:По плюсах вже 13.95% на рік

15%, и я таки занесу

18! і ні цента менше! :) як в старі добрі часи :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:18! і ні цента менше!

Сенс в конячників поповнює під 18,5%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:57

  хуторянка написав:
  wolt450 написав:По плюсах вже 13.95% на рік

Вижу 13,15% :(
если не затруднит дайте ссылку
спасибо



https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

пункт 4.2
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:31

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:18! і ні цента менше!

Сенс в конячників поповнює під 18,5%.

Только депозит на старых условиях
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:08

Квесторе_поверніться
Мне лояльный открыли в отделении при наличии других депозитов.
По правилам переразмещаемые деньги не участвуют в акции
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 05:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  idealstorm написав:По правилам переразмещаемые деньги не участвуют в акции

По яких правилах?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37812
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Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 4953495449554956
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