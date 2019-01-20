Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:53
Amethyst написав: wolt450 написав:
По плюсах вже 13.95% на рік
15%, и я таки занесу
18! і ні цента менше!
як в старі добрі часи
greenozon
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:54
greenozon написав:
18! і ні цента менше!
Сенс в конячників поповнює під 18,5%.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:57
хуторянка написав: wolt450 написав:
По плюсах вже 13.95% на рік
Вижу 13,15%
если не затруднит дайте ссылку
спасибо
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
пункт 4.2
greenozon
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:31
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
18! і ні цента менше!
Сенс в конячників поповнює під 18,5%.
Только депозит на старых условиях
sens
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:08
Квесторе_поверніться Мне лояльный открыли в отделении при наличии других депозитов. По правилам переразмещаемые деньги не участвуют в акции
idealstorm
Повідомлень: 1577
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 05:51
idealstorm написав:
По правилам переразмещаемые деньги не участвуют в акции
По яких правилах?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:32
Доброе утро.
Подскажите пожлста можно ли закрыть карту(счет) в этом банке удаленно(нет реальных отделений в моей городе). Хочу открыть вторую карту на близкого родственника тупо для получения 15% на остаток. То есть будет лежать 15000грн., а когда понадобятся деньги или измениться % я просто их сниму или перевду на другой банк, но так как будет начисляться плата за неактивный счет, нужно будет его закрыть. Или просто можно будет забить на это? Никогда не имел дела с коллекторами, наверняка будут капать долги начнутся разборки)
Какао
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:40
Какао, удалённо счёт закрыть без скандала не получится.
MASolomko
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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П'ят 03 вер, 2021 06:59 Amid