Доброе утро. Подскажите пожлста можно ли закрыть карту(счет) в этом банке удаленно(нет реальных отделений в моей городе). Хочу открыть вторую карту на близкого родственника тупо для получения 15% на остаток. То есть будет лежать 15000грн., а когда понадобятся деньги или измениться % я просто их сниму или перевду на другой банк, но так как будет начисляться плата за неактивный счет, нужно будет его закрыть. Или просто можно будет забить на это? Никогда не имел дела с коллекторами, наверняка будут капать долги начнутся разборки)
Вкладчик1234 написав:Будьте внимательны с форвардовским манисендом. 1. 30.08.21 надо было потянуть на пенсионку 20к. Решил сделать 14+6. Тянул с изибанка. 2. 14к прошло сразу без проблем. Баланс 14к 6к - задумалось. Ошибка. Баланс 14к Пробую второй раз 6к - задумалось, но прошло. Баланс 20к. 3. 31.08.21 - утро. Проверяю баланс - 14к. Т.е. вторая "успешная" попытка - "кагбэ" была неуспешной. Естественно на доноре ничего не прибавилось. Сразу написал сообщение на почту саппорта. 4. Сегодня. Баланс пока 14к. 6к "пропали"
Прикол в том, что сразу после транзакций баланс был правильный. А изменился через время (я заметил на след. утро)
Последний кейс - Альфа to Idea. 10к грн, СЕП. С Альфы ушло 24.08.2021, в Идеи - нету. Гарячки обоих - стандартная мантра про 3 суток... 27.08.2021 (ровно трое суток) письмо в НБУ. 4-52 утра, 30.08.2021 - деньги появились в Альфе.
Отправил обращение вчера через сайт НБУ (подтверждения "принятия" пока нет)
А вечером уже звонили из форварда (может совпадение). Пока их позиция - 14к списалось ок, а 2 попытки по 6к - неуспешные (хотя в приложении одна "с крестиком", одна "нормальная"). Изибанк уже в выписке показывает даже дату списания со счёта и 14к, и 6к.
Пролистал отзывы на минфине и тут - аналогичных жалоб хватает (например случай malinin007, когда форвард "вспомнил" через 2 недели про неуспешную операцию, и списал за неё деньги).
Так что не вижу другого выхода, кроме привлечения НБУ для наведения порядка, или ввода ВА (по сумме всех жалоб на форвард и их систематическому характеру - чего стоит "переход на новый процессинг" уже месяц). Не удивлюсь, если "спотворена база" уже готовится