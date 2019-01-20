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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4953495449554956

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:53

  Amethyst написав:
  wolt450 написав:По плюсах вже 13.95% на рік

15%, и я таки занесу

18! і ні цента менше! :) як в старі добрі часи :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:18! і ні цента менше!

Сенс в конячників поповнює під 18,5%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:57

  хуторянка написав:
  wolt450 написав:По плюсах вже 13.95% на рік

Вижу 13,15% :(
если не затруднит дайте ссылку
спасибо



https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

пункт 4.2
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:31

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:18! і ні цента менше!

Сенс в конячників поповнює під 18,5%.

Только депозит на старых условиях
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:08

Квесторе_поверніться
Мне лояльный открыли в отделении при наличии других депозитов.
По правилам переразмещаемые деньги не участвуют в акции
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 05:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  idealstorm написав:По правилам переразмещаемые деньги не участвуют в акции

По яких правилах?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:32

Доброе утро.
Подскажите пожлста можно ли закрыть карту(счет) в этом банке удаленно(нет реальных отделений в моей городе). Хочу открыть вторую карту на близкого родственника тупо для получения 15% на остаток. То есть будет лежать 15000грн., а когда понадобятся деньги или измениться % я просто их сниму или перевду на другой банк, но так как будет начисляться плата за неактивный счет, нужно будет его закрыть. Или просто можно будет забить на это? Никогда не имел дела с коллекторами, наверняка будут капать долги начнутся разборки)
Какао
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Какао, удалённо счёт закрыть без скандала не получится.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:34

  jay2004 написав:
  Вкладчик1234 написав:Будьте внимательны с форвардовским манисендом.
1. 30.08.21 надо было потянуть на пенсионку 20к. Решил сделать 14+6. Тянул с изибанка.
2. 14к прошло сразу без проблем. Баланс 14к
6к - задумалось. Ошибка. Баланс 14к
Пробую второй раз 6к - задумалось, но прошло. Баланс 20к.
3. 31.08.21 - утро. Проверяю баланс - 14к. Т.е. вторая "успешная" попытка - "кагбэ" была неуспешной. Естественно на доноре ничего не прибавилось.
Сразу написал сообщение на почту саппорта.
4. Сегодня. Баланс пока 14к. 6к "пропали"

Прикол в том, что сразу после транзакций баланс был правильный. А изменился через время (я заметил на след. утро)


Сем бед - один ответ.

Последний кейс - Альфа to Idea. 10к грн, СЕП. С Альфы ушло 24.08.2021, в Идеи - нету. Гарячки обоих - стандартная мантра про 3 суток... 27.08.2021 (ровно трое суток) письмо в НБУ. 4-52 утра, 30.08.2021 - деньги появились в Альфе.

Отправил обращение вчера через сайт НБУ (подтверждения "принятия" пока нет)

А вечером уже звонили из форварда (может совпадение). Пока их позиция - 14к списалось ок, а 2 попытки по 6к - неуспешные (хотя в приложении одна "с крестиком", одна "нормальная").
Изибанк уже в выписке показывает даже дату списания со счёта и 14к, и 6к.

Пролистал отзывы на минфине и тут - аналогичных жалоб хватает (например случай malinin007, когда форвард "вспомнил" через 2 недели про неуспешную операцию, и списал за неё деньги).

Так что не вижу другого выхода, кроме привлечения НБУ для наведения порядка, или ввода ВА (по сумме всех жалоб на форвард и их систематическому характеру - чего стоит "переход на новый процессинг" уже месяц). Не удивлюсь, если "спотворена база" уже готовится
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:39

  Вкладчик1234 написав:Отправил обращение вчера через сайт НБУ (подтверждения "принятия" пока нет)

Ждите сегодня СМС (долго стали реагировать).

А вечером уже звонили из форварда (может совпадение).

Думаю, уже НБУ перенаправил Скунсу и он оперативно закрывает бока.
jay2004
 
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