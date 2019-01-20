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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:13
Подскажите, регламент работы сеп до 17:00 или до 16.00?
Я отправляю в пятницу в 15:00. Отправка быстро . Но засчитывается в понедельник
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Додано: Суб 04 вер, 2021 11:01
Flamingo написав: stas_rst написав:
колеги, підкажіть, а 1000 грн. на залишку для безвідсоткового обслуговування повинна бути тільки для коко дебит, чи й для пенсійної теж ? в тарифах не побачив.
дякую!
Только на дебетке нужно. Для пенсионки не надо
Дякую! Плюсик в тапку не працює
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Суб 04 вер, 2021 09:20
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