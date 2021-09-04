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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4954495549564957

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:13

Подскажите, регламент работы сеп до 17:00 или до 16.00?

Я отправляю в пятницу в 15:00. Отправка быстро . Но засчитывается в понедельник
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:
  stas_rst написав:колеги, підкажіть, а 1000 грн. на залишку для безвідсоткового обслуговування повинна бути тільки для коко дебит, чи й для пенсійної теж ? в тарифах не побачив.
дякую!

Только на дебетке нужно. Для пенсионки не надо
Дякую! Плюсик в тапку не працює :(
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то пробовал Jusk и ВИЯР, какие там mcc, в мебель подходят?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:52

  ВIВ написав:Кто-то пробовал Jusk и ВИЯР, какие там mcc, в мебель подходят?

Юск - 5712, в Альфе работал, в Форварде - проверьте по МСС. ВиЯр пару лет назад был маркетплейсом 5399.
Кстати, Эпицентр работает. Вчера лично проверено :wink:
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