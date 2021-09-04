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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:13
Подскажите, регламент работы сеп до 17:00 или до 16.00?
Я отправляю в пятницу в 15:00. Отправка быстро . Но засчитывается в понедельник
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Додано: Суб 04 вер, 2021 11:01
Flamingo написав: stas_rst написав:
колеги, підкажіть, а 1000 грн. на залишку для безвідсоткового обслуговування повинна бути тільки для коко дебит, чи й для пенсійної теж ? в тарифах не побачив.
дякую!
Только на дебетке нужно. Для пенсионки не надо
Дякую! Плюсик в тапку не працює
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stas_rst
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Додано: Нед 05 вер, 2021 10:21
Кто-то пробовал Jusk и ВИЯР, какие там mcc, в мебель подходят?
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ВIВ
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Додано: Нед 05 вер, 2021 11:52
ВIВ написав:
Кто-то пробовал Jusk и ВИЯР, какие там mcc, в мебель подходят?
Юск - 5712, в Альфе работал, в Форварде - проверьте по МСС. ВиЯр пару лет назад был маркетплейсом 5399.
Кстати, Эпицентр работает. Вчера лично проверено
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AVF
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Додано: Нед 05 вер, 2021 14:38
Коллеги, а напомните, пожалуйста, какой максимальный лимит на кешбек по кредитке Коко, Дебитке и Пенсионной? Там общий лимит на все карты или по каждой отдельно?
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Andrew75
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Додано: Нед 05 вер, 2021 14:45
По кредитці 1000 грн., дебетці - 300 грн максимальний кешбек. Нараховуються та виводяться окремо (тобто разом 1300 грн в місяць по цих двох картках).
Пенсійної не маю, тому не можу сказати. Казали, що лише у відділенні можна отримати, а вони далеко не у всіх областях є. Можливо хто знає, чи можна отримати її не у відділенні, можливо щось змінилось?
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Serebashka
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Додано: Нед 05 вер, 2021 15:03
Andrew75
1000 грн. по кредитке и 300 грн. по дебеткам. Отдельно.
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Vorlon
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Додано: Нед 05 вер, 2021 15:14
ВIВ написав:Кто-то пробовал Jusk и ВИЯР, какие там mcc, в мебель подходят?
Юск подходит.
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Кащей
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Додано: Нед 05 вер, 2021 15:16
Кащей написав:
ВIВ написав:Кто-то пробовал Jusk и ВИЯР, какие там mcc, в мебель подходят?
Юск подходит.
ВИЯР тоже. Ну по крайней мере у нас в Виннице, как мебель бьётся.
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Фантом
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Додано: Нед 05 вер, 2021 15:21
Vorlon написав:Andrew75
1000 грн. по кредитке и 300 грн. по дебеткам. Отдельно.
Спасибо.
А Пенсионная 300 или 1000?
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Andrew75
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