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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 вер, 2021 16:04
Andrew75 написав:
А Пенсионная 300 или 1000?
300
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Додано: Нед 05 вер, 2021 19:05
Serebashka написав:
Можливо хто знає, чи можна отримати її не у відділенні, можливо щось змінилось?
В п'ятницю звонили парили кредит готівкою та якусь картку Коко Кеш(?)...принагідно вкотре запитав про можливість отримання Пенсійної в офісах - нічого не змінилося. Ніт.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 19:11
KVV написав:
та якусь картку Коко Кеш
Они в курсе, что сейчас карту нереально получить?
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