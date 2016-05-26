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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4955495649574958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Andrew75 написав:А Пенсионная 300 или 1000?

300
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 19:05

  Serebashka написав:Можливо хто знає, чи можна отримати її не у відділенні, можливо щось змінилось?

В п'ятницю звонили парили кредит готівкою та якусь картку Коко Кеш(?)...принагідно вкотре запитав про можливість отримання Пенсійної в офісах - нічого не змінилося. Ніт.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 19:11

  KVV написав:та якусь картку Коко Кеш

Они в курсе, что сейчас карту нереально получить?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 19:51

  Вкладчик1234 написав:Они в курсе, что сейчас карту нереально получить?

Теж відчував підставу, тому попросив ще під час розмови потелефонувати у офіс банку в моєму місті та уточнити наявність пластику Коко Кеш - там відповіли що в них все є.
Але так як спеціалістка мене дезінформувала (сказала що на залишок 15% - насправді 8,5%) я відмовився, тому хтозна чи реально.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 07:45

  Вкладчик1234 написав:
  KVV написав:та якусь картку Коко Кеш

Они в курсе, что сейчас карту нереально получить?

А зачем о на нам?
КБ там нет https://kokocash.forward-bank.com/
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 07:49

MASolomko спасибо!
Какао
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не работает сервис квитанций (ошибка 500)
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите пожалуйста, что это за карта?
Карта именная?
Выдали вчера в отделении, вместо закончившейся Депозитки. Если это именная, то фамилия не моя.Зображення
Востаннє редагувалось malser в Вів 07 вер, 2021 15:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:23

malser, похожа на Пенсионку
Вы бы лучше ПОСЛЕДНИЕ 8 циферок затерли, а первые 6..8 у всех одинаковые
Фамилия есть? Тогда точно не ваша!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:29

Amethyst
В левом нижнем углу (частично затерто) это же фамилия?
malser
 
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