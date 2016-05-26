Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 вер, 2021 16:04
Andrew75 написав:
А Пенсионная 300 или 1000?
300
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Додано: Нед 05 вер, 2021 19:05
Serebashka написав:
Можливо хто знає, чи можна отримати її не у відділенні, можливо щось змінилось?
В п'ятницю звонили парили кредит готівкою та якусь картку Коко Кеш(?)...принагідно вкотре запитав про можливість отримання Пенсійної в офісах - нічого не змінилося. Ніт.
KVV
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Додано: Нед 05 вер, 2021 19:11
KVV написав:
та якусь картку Коко Кеш
Они в курсе, что сейчас карту нереально получить?
Вкладчик1234
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Додано: Нед 05 вер, 2021 19:51
Вкладчик1234 написав:
Они в курсе, что сейчас карту нереально получить?
Теж відчував підставу, тому попросив ще під час розмови потелефонувати у офіс банку в моєму місті та уточнити наявність пластику Коко Кеш - там відповіли що в них все є.
Але так як спеціалістка мене дезінформувала (сказала що на залишок 15% - насправді 8,5%) я відмовився, тому хтозна чи реально.
KVV
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Додано: Пон 06 вер, 2021 07:45
Вкладчик1234 написав: KVV написав:
та якусь картку Коко Кеш
Они в курсе, что сейчас карту нереально получить?
А зачем о на нам?
КБ там нет
https://kokocash.forward-bank.com/
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Додано: Пон 06 вер, 2021 07:49
MASolomko спасибо!
Какао
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:39
Не работает сервис квитанций (ошибка 500)
vpchelko
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:13
Подскажите пожалуйста, что это за карта?
Карта именная?
Выдали вчера в отделении, вместо закончившейся Депозитки. Если это именная, то фамилия не моя.
Востаннє редагувалось
malser
в Вів 07 вер, 2021 15:28, всього редагувалось 2 разів.
malser
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:23
malser, похожа на Пенсионку Вы бы лучше ПОСЛЕДНИЕ 8 циферок затерли, а первые 6..8 у всех одинаковые Фамилия есть? Тогда точно не ваша!
Amethyst
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:29
Amethyst В левом нижнем углу (частично затерто) это же фамилия?
malser
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Подякував: 62 раз.
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