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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4956495749584959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:48

  malser написав:Amethyst
В левом нижнем углу (частично затерто) это же фамилия?

там д.б. имя и фамилия, а похоже, шо там одно слово какое-то
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:53

  Amethyst написав:
  malser написав:Amethyst
В левом нижнем углу (частично затерто) это же фамилия?

там д.б. имя и фамилия, а похоже, шо там одно слово какое-то

Матюк???
ROLF
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Повідомлень: 819
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Подякував: 31 раз.
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  #<1 ... 4956495749584959
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