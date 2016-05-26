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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:48
malser написав:Amethyst
В левом нижнем углу (частично затерто) это же фамилия?
там д.б. имя и фамилия, а похоже, шо там одно слово какое-то
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Amethyst
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:53
Amethyst написав: malser написав:Amethyst
В левом нижнем углу (частично затерто) это же фамилия?
там д.б. имя и фамилия, а похоже, шо там одно слово какое-то
Матюк???
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