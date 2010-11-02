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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 вер, 2021 07:18
Tegularius каждый сам решает для себя, но 14% это тоже неплохо.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 11 вер, 2021 08:15
ну да, 14 - практически ОВГЗ ставка, выше ни у кого
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cohan
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Додано: Суб 11 вер, 2021 10:13
lloydbanksua написав:
но 14% это тоже неплохо.
Шкода, що таку ставку не можна отримати за онлайн депо!
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V2
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Додано: Суб 11 вер, 2021 11:00
Flamingo написав:
Вы лишь наслаждаетесь жизнью
Как можно наслаждаться жизнью когда тебя вынуждают носить мешок денег и посещать отделение в эпоху эпидемии? Вопрос конечно риторический...
Как по мне - маразм и скотство!
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Vorlon
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Додано: Суб 11 вер, 2021 11:07
Vorlon написав: Flamingo написав:
Вы лишь наслаждаетесь жизнью
Как можно наслаждаться жизнью когда тебя вынуждают носить мешок денег и посещать отделение в эпоху эпидемии? Вопрос конечно риторический...
Как по мне - маразм жутчайший!
Как говорится без труда - не выловишь и... В общем вы в курсе.
Думаю говный виновник в этом маразме не скунс. Он заложник ситуации когда для красивой картинки регулятору нельзя привлекать депо по классической схеме. Вот и придумали то что придумали. В конце концов вам таки шашечки или ехать?
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Flamingo
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Додано: Суб 11 вер, 2021 13:26
Подскажите, пожалуйста, когда и как правильно отказаться от страховки по пенсионной карте? И правильно ли я понимаю, что её дают всем, не только пенсионерам? Хочу себе тоже открыть
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AVF
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Додано: Суб 11 вер, 2021 13:42
AVF написав:
Подскажите, пожалуйста, когда и как правильно отказаться от страховки по пенсионной карте? И правильно ли я понимаю, что её дают всем, не только пенсионерам? Хочу себе тоже открыть
Карта дебетная, там нет страховки. Дают всем, главное чтоб пластик в отделении был.
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Фантом
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Додано: Суб 11 вер, 2021 13:45
AVF написав:
Подскажите, пожалуйста, когда и как правильно отказаться от страховки по пенсионной карте? И правильно ли я понимаю, что её дают всем, не только пенсионерам? Хочу себе тоже открыть
ну я сразу когда ещё кококред открывал ,обозначил свою позицию. ""Лучше не надо,не люблю этого. Завтра всё равно закрою "".и по пенсионерке не предлагают.🐾
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Митяйка
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Додано: Суб 11 вер, 2021 14:26
Фантом написав: AVF написав:
Подскажите, пожалуйста, когда и как правильно отказаться от страховки по пенсионной карте? И правильно ли я понимаю, что её дают всем, не только пенсионерам? Хочу себе тоже открыть
Карта дебетная, там нет страховки. Дают всем, главное чтоб пластик в отделении был.
Спасибо. В тарифах на сайте есть, 15 грн/мес. Поэтому и спрашиваю...
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AVF
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