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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4958495949604961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 07:18

Tegularius каждый сам решает для себя, но 14% это тоже неплохо.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 08:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

ну да, 14 - практически ОВГЗ ставка, выше ни у кого
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:но 14% это тоже неплохо.


Шкода, що таку ставку не можна отримати за онлайн депо!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:00

  Flamingo написав:Вы лишь наслаждаетесь жизнью

Как можно наслаждаться жизнью когда тебя вынуждают носить мешок денег и посещать отделение в эпоху эпидемии? Вопрос конечно риторический...

Как по мне - маразм и скотство! :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:07

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Вы лишь наслаждаетесь жизнью

Как можно наслаждаться жизнью когда тебя вынуждают носить мешок денег и посещать отделение в эпоху эпидемии? Вопрос конечно риторический...

Как по мне - маразм жутчайший! :evil:

Как говорится без труда - не выловишь и... В общем вы в курсе.
Думаю говный виновник в этом маразме не скунс. Он заложник ситуации когда для красивой картинки регулятору нельзя привлекать депо по классической схеме. Вот и придумали то что придумали. В конце концов вам таки шашечки или ехать? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, пожалуйста, когда и как правильно отказаться от страховки по пенсионной карте? И правильно ли я понимаю, что её дают всем, не только пенсионерам? Хочу себе тоже открыть
AVF
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:42

  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, когда и как правильно отказаться от страховки по пенсионной карте? И правильно ли я понимаю, что её дают всем, не только пенсионерам? Хочу себе тоже открыть

Карта дебетная, там нет страховки. Дают всем, главное чтоб пластик в отделении был.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:45

  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, когда и как правильно отказаться от страховки по пенсионной карте? И правильно ли я понимаю, что её дают всем, не только пенсионерам? Хочу себе тоже открыть
ну я сразу когда ещё кококред открывал ,обозначил свою позицию. ""Лучше не надо,не люблю этого. Завтра всё равно закрою "".и по пенсионерке не предлагают.🐾
Митяйка
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 14:26

  Фантом написав:
  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, когда и как правильно отказаться от страховки по пенсионной карте? И правильно ли я понимаю, что её дают всем, не только пенсионерам? Хочу себе тоже открыть

Карта дебетная, там нет страховки. Дают всем, главное чтоб пластик в отделении был.

Спасибо. В тарифах на сайте есть, 15 грн/мес. Поэтому и спрашиваю...
AVF
 
Повідомлень: 317
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