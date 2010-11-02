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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 вер, 2021 16:49
СЕП сегодня отправлял кто-то? Уже больше 3 часов висит.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 17:24
если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?
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wtf
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Додано: Суб 11 вер, 2021 17:29
Vorlon написав:Как можно наслаждаться жизнью когда тебя вынуждают носить мешок денег и посещать отделение в эпоху эпидемии?
А зачем мешок носить? Разве нельзя с той же пенсионной снять перед пополнением счета с плюсами?
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Aps
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Додано: Суб 11 вер, 2021 17:39
wtf написав:
если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?
Не видно. Пишет "у вас нет счетов", хотя открывал ощадный и в прошлой версии интернет-банкинга его было видно.
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Bosstone
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Додано: Суб 11 вер, 2021 17:49
Bosstone написав:
Не видно.
а в веб-версии он есть?
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wtf
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Додано: Суб 11 вер, 2021 18:35
wtf написав: Bosstone написав:
Не видно.
а в веб-версии он есть?
Нет
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Bosstone
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Додано: Суб 11 вер, 2021 19:00
Bosstone написав: wtf написав:
если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?
Не видно. Пишет "у вас нет счетов", хотя открывал ощадный и в прошлой версии интернет-банкинга его было видно.
У меня в приложении есть. И пару текущих тоже видно. Открывал давно в отделении.
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lel
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Додано: Суб 11 вер, 2021 19:06
lel написав: Bosstone написав: wtf написав:
если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?
Не видно. Пишет "у вас нет счетов", хотя открывал ощадный и в прошлой версии интернет-банкинга его было видно.
У меня в приложении есть. И пару текущих тоже видно. Открывал давно в отделении.
Аналогично. Видны и +++, и счета в баксах и гривне под депо програмы, и просто текущие. Все в аппке. Тоже все открывались в отделении
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Flamingo
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Додано: Суб 11 вер, 2021 19:40
Тогда остается только вариант, что мой ощадный закрыли за неактивность
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Bosstone
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Додано: Суб 11 вер, 2021 21:52
wtf написав:
если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?
усі рахунки видні і в моб. додатку і в веб ІБ банку
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greenozon
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